Tantis.pl na 26 Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie

Tegoroczna edycja krakowskich Targów Książki wpisuje się w obchody Roku Wisławy Szymborskiej, ustanowionego przez Senat RP z okazji setnej rocznicy urodzin poetki. Urodziny w tym samym czasie obchodzi również księgarnia tantis.pl. – Dokładnie 16 lat temu wysłane zostało przez nas pierwsze zamówienie. Dziś mamy ich na koncie już prawie 12 milionów i staliśmy się jedną z największych księgarń internetowych w Polsce. Oczywiście, ten sukces nie byłby możliwy bez naszych klientów. Dlatego z okazji urodzin przygotowaliśmy dla nich konkurs z atrakcyjnymi nagrodami, który rozpocznie się właśnie podczas tegorocznych targów. Główna wygrana w naszym urodzinowym konkursie to aż 1000 zł na książki – mówi Justyna Gałka, specjalistka ds. PR w tantis.pl.

Na stoisku księgarni (Hala Wisła, stoisko D13) czekać będą na odwiedzających wydawnicze hity, nowości i bestsellery w atrakcyjnych targowych cenach. Nie zabraknie również książkowych gadżetów – między innymi przypinek, toreb na książki i oczywiście zakładek. Będzie również możliwość zamówienia książek z dostawą do domu. – Chcemy, jak zawsze, ułatwiać naszym klientom proces zakupowy. Dlatego przy produktach na półkach pojawią się kody QR, które w łatwy sposób pozwolą zamawiać książki online, z dostawą do domu, w dokładnie takich samych atrakcyjnych cenach, jakie będą obowiązywały na stoisku. W ten sposób nasi klienci nie będą musieli dźwigać swoich targowych zakupów ze sobą a nadal będą mieli możliwość skorzystać z naszych wyjątkowo atrakcyjnych rabatów – dodaje.

Dla klientów, którzy swoje zakupy wolą jednak zrobić na miejscu, tantis.pl we współpracy z firmą InPost stworzy Strefę pakowania, w której uczestnicy targów będą mieli możliwość wysłania swoich książkowych zakupów w dowolne miejsce w Polsce. W lobby targów stanie specjalnie na tę okazję przygotowane stoisko, na którym pracownicy tantis.pl będą pakować książkowe zakupy klientów a następnie będzie można nadać je przez Paczkomat®, ustawiony w tym celu na czas trwania targów przed wejściem na halę EXPO. – Chcemy, żeby jak najwięcej osób poznało nasze kreatywne opakowania-kolorowanki. Dlatego w strefie pakowania każdy, kto będzie chciał wysłać swoje zakupy przez Paczkomat® InPost, dostanie je od nas za darmo. Obsługa stoiska spakuje książki a dodatkowo każda osoba otrzyma w Strefie pakowania kod rabatowy, który obniży koszt wysyłki do 5 złotych, niezależnie od gabarytu paczki – informuje Justyna Gałka. Co ważne, usługa dotyczy wszystkich targowych zakupów, niezależnie od tego, na jakim stoisku zostały zrobione.

Przedstawiciele wydawców będą mieli okazję wziąć udział w prelekcji, którą poprowadzą Marcin Olczykowski (CEO w tantis.pl) oraz Kamil Sosna (manager ds. e-commerce). Tematem wystąpienia będą aktualne trendy w e-commerce w branży księgarskiej. Będzie mowa między innymi o sposobach prezentowania produktu, strategiach cenowych i ich wpływie na zachowania klienta podczas procesu zakupowego a także o wykorzystaniu sztucznej inteligencji, influencer marketingu oraz aktualnych trendach w social mediach. - Zachęcamy przedstawicieli wydawców do udziału w wydarzeniu. Wiedza na temat e-commerce jest dziś niezbędna do tego, by skutecznie docierać do klientów. My tę wiedzę mamy i chętnie się nią podzielimy – zapewnia Kamil Sosna. Prelekcja będzie miała miejsce w sali Wiedeń B w piątek, 27 października o 14.00.

tantis.pl to księgarnia internetowa z Bielska-Białej. Od 16 lat dostarczamy do waszych domów nie tylko książki, ale również zabawki, gry i artykuły papiernicze. W naszej ofercie znajdziecie ponad 200 000 produktów i liczba ta stale rośnie. Dbamy o to, żeby zakupy u nas były przyjemnością. Wiemy, że dla naszych klientów liczy się nie tylko cena, ale również komfort zakupów i szybka wysyłka. Dobra księgarnia online to według nas nie tylko sklep ale także ulubione miejsce w sieci, do którego się wraca. Dlatego znajdziecie u nas również recenzje książek a na naszym blogu artykuły na temat aktualnych trendów czytelniczych, książkowych bestsellerów i wiele innych.

